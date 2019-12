Raed Arafat vine cu precizări în cazul fetiței aflate în comă

,, Din informațiile pe care le am până la acest moment, apelul a intrat la dispeceratul de la Râmnicu Vâlcea pe la 15:47, anunțând accidentul la Băile Govora, fiind implicată o fetiță de 10 ani.



Au fost trimise două echipaje, unul de prim ajutor, aflat la 6 km de locul accidentului și care a ajuns la orele 15:55, acesta fiind alertat la 15:51, și un echipaj cu medic care a plecat de la Rm Vâlcea la 15:48 și care a ajuns la orele 16:03.



La sosirea echipajului cu medic, fetița, aflată în comă, era deja în ambulanță de prim ajutor SMURD, fiind imobilizata și cu guler cervical. Medicul decide să însoțească fetiță în ambulanță de prim ajutor, iar pe drum au trbuit să se oprească de mai multe ori pentru aspirarea cailor respiratorii și asistarea fetiței care era inconștientă și vărsa, având un traumatism cranio-cerebral\"\", a spus Raed Arafat la Realitatea Plus



,,Medicul a tentat să efectueze intubația însă fără succes, și a decis continuarea drumului către spital, ce este un demers corect, și de înțeles, acțiunea acestuia fiind în interesul pacienței.



Între timp, la orele 16:03 elicopterul de la Craiova primește o alertă de decolare pentru un accident rutier în zonă Drăgășani, județul Vâlcea, iar la 16:17 minute, în urmă informatilor că nu mai este nevoie de elicopterul SMURD la accidentul respectiv, dispecerul, aflând de accidentul de la Băile Govora, redirecționează elicopterul către locul de aterizare din Fedelesoiu, la 8km de Rm Vâlcea, locul obișnuit unde se aterizează în vederea preluării pacienților ne-existând un loc de aterizare special destinat lângă spital. Decizia de a nu trimite elicopterul direct la Băile Govora era bazată pe informația că ambulanță în care se află fetiță se îndreaptă deja sprea Rm Vâlcea, fiind inutilă deplasarea la Băile Govora\"\", a adăugat Arafat.



,,Elicopterul aterizează în jurul orelor 16:40 și anunța medicul care era cu echipajul de prim ajutor SMURD că elicopterul nu poate aștepta mai mult decât 8-10 minute, întrucât urmează să se lase întunericul iar decolarea devine riscantă în zonă respectivă.



,,Medicul care însoțea fetita, și care a fost obligat să se oprească de mai multe ori să o îngrijească, sesizează că nu are cum să ajungă în acest interval de timp la elicopter și decide să ducă fetiță la UPU din cadrul Spitalul de Urgență Rm Vâlcea.



Elicopterul a părăsit zonă la orele 16:48, iar pacienta a ajuns la UPU la orele 16:56, intrând în investigații după ce a fost stabilizată și intubata, fiind pusă în comă indusă, de medicii de la UPU\"\", a mai spus Arafat



,, În cazul în care medicul decidea să meargă cu fetiță la elicopter, acesta ajungea mai târziu decât orele 16:56 având o distanță suplimentară de parcurs, iar medicul de pe elicopter trebuia să intubeze fetiță și să o stabilizeze înaintea decolării cu ea în elicopter, ce ar fi însemnat o muncă de cel puțin 20-30 minute la față locului, devenind imposibilă decolarea, conform procedurii în zonă respectivă, înaintea de lăsarea întunericului.



În urmă investigării fetiței, și efectuării examenului computer tomografic, s-au constatat leziuni grave la nivel cranio-facial, fiind necesar transferul la București într-o secție de terapie intensiva specializată, nefiind necesară o intervenție chirurgicală la momentul respectiv, conform afirmațiilor medicilor din Rm Vâlcea.



Fetiță a fost transferată cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Vâlcea la Spitalul Bagdasar după finalizarea investigațiilor, stabilizarea ei și obținerea acordului de transfer din partea medicilor de la Sptialul respectiv.



Datele de mai sus sunt cele primite până la oră această la nivelul DSU, și de mine personal, ele putând suferi unele modificări în urmă primirii rapoartelor solicitate. Până la acest moment singurul lucru care aș cere o explicație pentru el este timpul parcurs între apelul de urgență primit la 15:47 și momentul alertării echipajului de prim ajutor SMURD la 15:51 mai ales că ambulanță de la Serviciul de Ambulanță a fost alertată la 15:48. Însă și așa, echipajul de prim ajutor a ajuns într-un tiimp foarte scurt la locul accidentului\"\", a declarat Raed Arafat la Realitatea Plus.