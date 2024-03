otrivit unui comunicat al Federaţiei, protestatarii solicită:



* respectarea dreptului la indexarea veniturilor salariale în funcţie de inflaţie;



* asigurarea unei creşteri reale a veniturilor salariale (creşterea puterii de cumpărare a salariilor) a angajaţilor din sănătate;



* plata unei recompense corecte pentru asumarea unor riscuri prin lucrul în condiţii de muncă deosebit de periculoase, vătămătoare, grele, deosebite, pentru sacrificiul personal şi al vieţii de familie pe care-l fac lucrând în ture şi în zilele libere/de sărbători legale;



* protestul este îndreptat şi împotriva formei ultimei ordonanţe de urgenţă privind unele creşteri salariale în sănătate, considerând că este o ordonanţă a inechităţii şi a nepriceperii emitenţilor iar prin această OUG se creează o serie de noi inechităţi salariale şi se adâncesc câteva dintre cele pre-existente.



Programul demonstraţiilor este următorul:



* Piaţa Victoriei, ora 11,00; primul miting al sănătăţii se va desfăşura între orele 11,00 - 12,00, participanţii la protest solicitând acordarea drepturilor cuvenite şi respectarea demnităţii profesioniştilor din sănătate;



* Prima parte a marşului sănătăţii continuă pe Calea Victoriei până în Piaţa Revoluţiei, între orele 12,00 - 12,30, pentru a semnaliza public nemulţumirea angajaţilor din sănătate "faţă de lipsa de respect pe care o demonstrează guvernanţii";



* Oprire în Piaţa Revoluţiei şi în faţa Ministerelor Muncii şi Sănătăţii, între orele 12,30 - 13,00.



"Ambilor miniştri le solicităm să-şi îndeplinească obligaţiile asumate şi acordarea tuturor drepturilor solicitate. Ambilor miniştri le reproşăm încălcarea flagrantă a îndatoririlor lor publice prin politizarea dialogului social (desfăşurată sub coordonarea Guvernului). Încălcarea flagrantă a regulilor de dialog social are drept consecinţă ivirea unui OUG privind salarizarea care contravine total celor convenite în cadrul negocierilor purtate privind noua lege a salarizării", transmite Federaţia Solidaritatea Sanitară.



*A doua parte a marşului sănătăţii continuă între orele 13,00 - 14,00 către Piaţa Constituţiei.



"Amintim tuturor cetăţenilor că am fost şi suntem în continuare la datorie, pentru a le apăra sănătatea şi viaţa, meritând formele de recunoaştere corespunzătoare pentru asta. Ziua personalului medical constituie simbolul sacrificiilor şi dăruirii acestor profesionişti", spun sindicaliştii.



* Demonstraţia se încheie cu un alt miting în faţa Parlamentului, între orele 14,00 - 15,00.



"Aici solicităm parlamentarilor onorarea obligaţiilor privitoare la adoptarea noii legi a salarizării, în forma negociată, modificarea OUG 115/2023 astfel încât să fie acordate toate drepturile prevăzute în actuala lege a salarizării şi a OUG privind unele creşteri ale salariilor din sănătate, în forma stabilită în proiectul legii salarizării şi cu o creştere a veniturilor salariale peste nivelul inflaţiei", anunţă sindicaliştii.