În opt localităţi din Olt, alertarea populaţiei se face tot cu clopotul şi cu goarna, ca în urmă cu un secol

Totodată, edilul admite că, până de curând, alarmarea se făcea prin metode rudimentare. Comunele Grădinile, Izvoarele, Obârșia, Oporelu, Schitu, Vădastra, Vâlcele și Văleni sunt singurele din judeţul Olt care, la finalul anului trecut, nu aveau sisteme de alarmare publică a populaţiei, iar exerciţiile pe care ISU le desfăşoară lunar le fac cu ajutor clopotelor de la biserică sau cu persoane care să sufle în goarne.Contactaţi telefonic de reporterul realitatea.net , mai mulţi dintre primari au ţinut să-şi apere onoarea localităţii pe care o conduc şi să nege situaţiile în care se află. Florian Constantin este primar în comuna Izvoarele şi spune că are o sirenă pe care o aud „şi cei care au murit acum 10-15 ani".Totodată, edilul admite că, până de curând, alarmarea se făcea prin metode rudimentare.



„Ne-am pus sirenă, ne-am pus tot. O aud şi cei care au murit acum 10-15 ani. Cred că am pus-o acum vreo lună două, dar înainte băteam într-o tinichea. Luam un ciomag şi băteam o tinichea să anunţăm lumea. Era şi pe la noi cu goarnă, dar au murit cei care făceau asta, aşa că trebuie să ne punem sirene", a declarat Florian Constantin.



La rândul său, primarul din Oporelu, Valentin Burciu, susţine că este o eroare faptul că localitatea sa se află pe lista comunelor fără sistem de avertizare a populaţiei. El susţine că a montat o sirenă pe care a găsit-o prin magaziile primăriei.



„Avem sirenă. Nu ne-a costat nimic pentru era demontată, am găsit-o într-o magazie a primăriei. Am făcut probă, merge şi am lăsat-o. Probabil că încă nu s-a actualizat lista la ISU. Înainte, făceam aşa cum se ştie: cu clopote. Mergeam la biserică, dacă era ceva", a afirmat Burciu.



Potrivit ISU Olt, sistemul de avertizare a populaţiei nu se instalează întocmai cum spun cei doi primari, ci în funcție de un studiu de audibilitate, executat de o firmă de specialitate. Ulterior, se face un control în vederea emiterii unui aviz de la IGSU.



În aviz trebuie făcute mențiuni referitoare la numărul de sirene și locurile de amplasare, astfel încât să acopere întreaga localitate.



Abia după ce au studiul de audibilitate și avizul de la IGSU, edilii pot să le achiziționeze și să le monteze.

Autor: Ionuţ Jifcu