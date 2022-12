Un bărbat care are 102 copii și 568 de nepoți le-a cerut celor 12 soții să ia anticoncepționale deoarece nu mai face față unor eventuali alți membrii ai familiei. Omul susține că a recurs la această solicitare din cauza "resurselor limitate". În plus de asta, el are un sfat și pentru bărbați. "îi descurajez pe cei care vor să-și ia mai mult de patru soții pentru că lucrurile nu sunt bune", spune bărbatul.