Un bărbat din comuna Andrieșeni este revoltat, deoarece nu poate beneficia de ajutor pentru încălzire pentru anul 2023-2024, deoarece trebuie să prezinte toate veniturile familiei, inclusiv pe cele ale concubinei sale.



„Noi nu suntem luați cu acte, suntem împreună de un an și cinci luni, ea are copiii ei la Buzău. ()Ea are buletin de București, este în divorț cu soțul său. Nu înțeleg ce treabă are concubina cu ajutorul meu de încălzire, poate îmi fac și amantă și o aduc acasă, asta înseamnă că trebuie să o trec și pe ea la dosar" a declarat bărbatul, potrivit BZI.



În replică, primarul localității are o cu totul altă variantă. „Concubina sa obține venituri majore, din câte știu are și pensie de handicap, dar mai obține și alte venituri. Dânsul nu înțelege că la dosar trebuie să includă și documentele care să ateste nivelul veniturilor concubinei sale."



Mai mult, edilul spune că femeia și-ar fi mutat domiciliul în București pentru a beneficia de indemnizație din două locuri.