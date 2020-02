Tot mai mulți pasageri vin din Italia, în România. În ultimele 24 de ore, 410 persoane au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei din județul Arad. Potrivit spuselor lor, persoanele au venit din zonele afectate de coronavirus ale Italiei. Ele vor rămâne în izolare timp de 14 zile. Până în acest moment nu există nicio suspiciune de apariție a virusului pe raza județului Arad, dar nici în întreaga țară. Citește continuarea pe realitateadearad.net.



