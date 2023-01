"M-am vaccinat de trei ori și toți medicii au confirmat, am făcut extrem de multe examene medicale și toată lumea a confirmat că am această boală autoimună și toată lumea este de acord că este din vaccin. Eu n-am avut COVID. (...) La un moment dat toți mușchii mei au fost blocați la mâini și la picioare, nu mai puteam umbla, nu mă mai puteam mișca 6.02 și a durat o vreme până când am făcut toate analizele și s-a stabilit care este cauza. Din păcate, acum iau cortizon, cortizonul e foarte periculos," a declarat Sorin Roșca Stănescu, în direct la Realitatea Plus.

Un document oficial al Ministerului Sănătății care a ajuns recent in atenția publiciului arată că în perioada de vârf a vaccinării anti-COVID au fost zeci de mii de reacții adverse, dar și că nimeni nu s-ar fi interesat ulterior de oamenii care au raportat aceste reacții adverse.

”(...) Raportul de activitate al CNCAV indică acum, negru pe alb, 41.486 de reacții adverse post-vaccinare indezirabile! 41.486 de oameni!!! Aceștia sunt oameni, nu cifre! Oameni despre care, pe durata vaccinării, autoritățile și CNCAV-ul nu au scos o vorbă, au mințit că nu există, că nu sunt grave efectele raportate de cetățeni (...) a scris pe Facebook/Bogdan Oprea, fost purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății.