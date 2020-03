Măsuri anti-coronavirus: Comisia Europeană restricționează călătoriile spre UE pentru 30 de zile

Comisia Europeană a propus luni „restricţionarea” călătorilor „non-esenţiale” spre Uniunea Europeană pentru o perioadă iniţială de 30 de zile, în contextul în care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Cu cât vor exista mai puţine călătorii, cu atât mai bine vom putea limita răspândirea virusului”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare video pe Twitter, apoi într-o conferinţă de presă la Bruxelles după o videoconferinţă cu liderii G7.

