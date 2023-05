Rapita are multiple intrebuintari medicale, fiind folosite florile si radacinile, in fitoterapie. In plus, fiind bogata in calciu, fier, fosfor, potasiu, sodiu, dar si in glucide, grasimi si vitamine A, B1, B2, C, betacaroten, este un real sprijin in mentinerea sanatatii sau ameliorarea unor afectiuni ale tubului digestiv, dar si in prevenirea unor boli cardio-vasculare.

Mierea de rapita, beneficii curative

• Prezinta proprietati antibacteriene si specialistii sustin ca acest tip de miere are un rol important in eliminarea streptococului si stafilococului. De aceea, este indicata sa fie consumata inclusiv de copiii care sunt expusi acestor bacterii.

• Contine Q3 si este recomandata pacientilor diagnosticati cu osteoporoza.

• De multe ori, mastile cosmetice contin si miere de rapita. Acestea previn imbatranirea pielii deoarece este bogata in vitamina E.

• Este un real adjuvant in ameliorarea bronsitelor cronice.

• Are proprietati antiseptice, fiind benefica in cazul arsurilor.

• In scop profilactic este utilizata daca se doreste prevenirea anumitor boli hepatice sau pancreatice.

• Prezinta beneficii si in cazul insomniilor.

• Este utila si persoanelor care se lupta cu depresia si anxietatea.

Proprietatile uleiului de rapita

• Contine acid alpha-linoleic, care contribuie la reducerea hipertensiunii si la scaderea nivelului de colesterol. Concret, acesta ajuta la scaderea riscului de boli cardio-vasculare.

• Este o sursa buna de grasimi monosaturate, acid oleic, acid linoleic, acizi saturati.

• Uleiul de rapita este un real adjuvant in prevenirea depresiilor, iar unele studii sustin ca este benefic si impotriva maladiei Alzheimer. Mai mult, fiindca are un continut bogat de acizi grasi este util si in ameliorarea disfunctiilor erectile.

• Uleiul de rapita contine vitamina E, lucru care il confera proprietati antioxidante.

• Este foarte bun pentru ameliorarea sau chiar tratarea afectiunilor tubului digestiv. In plus, contribuie la eliminarea parazitilor intestinali.

• Uleiul de rapita este bogat si in Omega-6 si de aceea are un rol important in reglarea nivelului de zahar din sange, in felul acesta pofta de mancare este mult diminuata, iar silueta ramane in parametrii doriti.

Mai mult, daca radacina de rapita este consumata sub forma de infuzie are un rol benefic in ameliorarea simptomelor unor boli renale, in guta sau in anginele pectorale. De asemenea, unele studii sustin ca ar avea un efect pozitiv in diminuarea simptomelor cancerului mamar si ale celui de piele.