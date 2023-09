Andreea Marin a slăbit 13 kilograme după o dietă simplă. Vedeta are grijă de sănătatea sa și face și multă mișcare.

„Într-adevăr, chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru', a declarat Andreea Marin, potrivit kfetele.ro.

„Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist, pe care o vedeți adesea la televizor, pentru că are multe rezultate remarcabile, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica.

Și am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului', a mai spus vedeta.

„Mi se pare extrem de relevant ca la o masă să ai un singur fel. Mănâncă ce-ți place, o supă cremă bună, ceva cu puține ingrediente, cât mai curat, ai grijă să ai legume, salată, mult verde în farfurie, nu să facem un amestec.

Eu nu simt deloc că aș pica din picioare, deși merg pe 10 kilograme pierdute, mănânc normal, timp de două ori pe săptămână fac și niște proceduri, nu mai am mult de slăbit, nu am nevoie, însă există și persoane pentru care sănătatea este sub semnul întrebării', spunea Andreea Marin în urmă cu ceva vreme.

„Eu de sărbători nu țin diete, îmi ofer plăcerile culinare ce țin de tradiție, mă bucur de ele, dar după ce trec acele zile, echilibrez printr-o dietă sănătoasă, pe care o verific, dacă e nouă, cu medicul nutriționist, nu fac experimente auzite prin vecini, îți poți pune sănătatea în pericol astfel.

În prezent, din ianuarie, am început o dietă scandinavă numită NUPO – prescurtarea de la Nutritional Power, pentru că e o dietă foarte bogată în nutrienți, minerale, vitamine, fibre, proteine, deși este săracă în calorii, dar cu o mare varietate de feluri de mâncare gustoase ce se pregătesc rapid, în 2 până la 4 minute, și astfel e ușor de urmat.

Ea a fost inventată de un om de știință, medic cu reputație în domeniul obezității din Danemarca, acum 41 de ani, a trecut așadar testul timpului și peste 200 de milioane de porții dietetice din acest program au fost consumate în acest timp de către europeni, asiatici, australieni, oameni care fie își doreau să slăbească, fie să se mențină, fie își doreau echilibrarea corpului și prevenția. Conține mâncăruri solide (de exemplu, coucous, risotto, chili fără carne), supe variate care pot conține și carne, dar și numai vegetale, o mulțime de shake-uri gustoase din plante și fructe aromate, dar și dulciuri fără zahăr, cu un îndulcitor pe bază de porumb„, ne spunea Andreea Marin.