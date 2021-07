Continental Hotels, cel mai mare lanț hotelier românesc, a anunțat redeschiderea hotelului pe care l-a avut la Constanța până în iulie 2020 sub contract de management cu un alt brand hotelier. Continental Forum Constanța este un hotel de patru stele, amplasat la doar 100 de metri de Plaja Modern și 500 de metri de centrul istoric al orașului.

Hotelul pune la dispoziția turiștilor 154 de camere moderne împărțite astfel: 63 de camere business, 84 de camere deluxe, 7 apartamente. Continental Forum Constanța dispune de un restaurant Continental Bistro, 3 săli de conferință și un salon de evenimente private. Pe lângă serviciile de cea mai bună calitate oferite clienților, localizarea excelentă permite accesul rapid la cea mai renumită plajă din Constanța și la numeroase atracții turistice precum Piața Ovidiu, Portul Turistic sau Edificiul Roman cu Mozaic. Astfel, Hotel Continental Constanța se încadrează cu succes în topul celor mai bune hoteluri din Constanța.

„Hotel Continental Constanța se încadrează cu succes în topul celor mai bune hoteluri din Constanța, lucru care ne bucură foarte tare, cu atât mai mult cu cât decizia de a rebrandui locația a venit într-un an destul de dificil pentru industria hotelieră” , declară Radu Enache, CEO Continental Hotels. „Abia așteptam să deschidem ușile pentru turiștii care caută servicii hoteliere de înaltă calitate și experiențe frumoase de viață”, continuă acesta.

Lucrările de renovare și reamenajare au durat aproximativ șase luni, investiția ridicându-se la suma de cca 1.65 de milioane de euro. În cadrul aceluiași proces de rebranduire, alte trei hoteluri din țară au fost renovate și reamenajate. Continental Forum București a fost deschis pe 30 mai, MyContinental București urmează la finalul anului, în timp ce MyContinental Sibiu va avea deschiderea la sfîrșitul lunii iulie. Toate cele patru hoteluri renovate, care obișnuiau să funcționeze sub un alt brand hotelier până în iulie 2020, întregesc acum portofoliul de branduri hoteliere proprii ale Continental Hotels.

„2021 este an aniversar pentru Continental Hotels. Pentru că împlinim 30 de ani de activitate pe piața din România, am dorit să marcăm acest moment și prin rebranduirea acestor patru hoteluri, în trei orașe importante din țară”, declară Radu Enache, CEO Continental Hotels. „Încrederea pe care o au clienții noștri în noi, câștigată de-a lungul timpului prin serviciile de calitate, ne-a dat acest imbold de a merge înainte și de a accepta provocările unui an, și așa destul de greu printr-o nouă provocare: aceea de a continua să îmbunătățim serviciile noastre printr-un rebranding curajos intr-un mediu foarte ostil pentru industria actuală a turismului. Ne bucurăm mult că am reușit să ducem acest plan la bun sfârșit”, continuă acesta.

Continental Forum București este situat în vecinătatea Palatului Parlamentului şi permite turiştilor acces rapid și ușor către toate punctele de interes din oraș. Poziţionarea este unul din cele mai mari avantaje ale hotelului care, împreună cu oferirea unor servicii de cea mai bună calitate, îi oferă excelenta posibilitate de a se încadra în topul celor mai bune hoteluri din București.

Continental Forum București funcţionează sub un standard de patru stele, are o disponibilitate de 161 de camere, 7 săli de conferință și restaurant Continental Bistro.

MyContinental București, situat în apropierea apropierea Gării de Nord, va funcţiona sub un standard de trei stele plus, cu 250 de camere, 8 săli de conferință, restaurant MyBistro și cofetărie Tekaffe. Iar aşa cum menţionăm şi anterior, hotelul va fi disponibil publicului larg din toamna acestui an.

MyContinental Sibiu este situat chiar în mijlocul oraşului permițând acces rapid către cele mai importante obiective turistice din zonă. Astfel, turiştii vor putea vizita cu uşurinţă Piața Mare, Muzeul Național Brukenthal, Piața Mică, celebrul pod al Minciunilor şi Teatrul Național Radu Stanca – situat la doar două minute depărtare. Hotelul va fi disponibil publicului larg începând cu 23 iulie 2021.

Despre Continental Hotels:

Continental Hotels SA are o tradiție de 30 de ani pe piața turistică din România. Încă de la început, obiectivele companiei au avut în vedere furnizarea de servicii hoteliere pentru segmentul turismului de afaceri. Astfel, în prezent, Continental Hotels este cel mai mare lanț hotelier românesc ce acoperă piața de lux, business și economy, oferind, în același timp, o gamă completă de servicii și pentru segmentul MICE.

Portofoliul Continental Hotels cuprinde următoarele branduri hoteliere proprii: Grand Hotel Continental (5 stele), Continental Forum (4 stele), Continental (3 stele), Hello Hotels (2 stele), MyContinental (3 stele) precum și cele de food & beverage: Concerto Restaurant, Balkan Bistro, Bistro Continental, MyBistro, Mondo Restaurant, Victoria Club, Tekaffe, Cofetăria Continental. Orașele în care Continental Hotels este prezent sunt: București, Arad, Oradea, Sibiu, Constanța, Tîrgu Mureș, Drobeta Turnu Severin și Suceava, totalizând peste 1.860 de camere în 12 unități hoteliere.