Banca Transilvania, alaturi de Simona Halep la Paris - intr-o campanie implementata de Media Consulta International pe 500 de panouri publicitare (P)

BT i-a făcut Simonei Halep o surpriză similară în august 2018, cu mesajul “Our hero”, proiectat în New York, în Times Square, odată cu participarea la US Open şi cu ocazia câştigării titlului de la Wimbledon.

Simona Halep apare inclusiv în câteva campanii ale băncii, toate pentru a încuraja românii de pretutindeni şi pentru a le da încă un motiv de mândrie: Hai să facem treabă, România!, Curaj, România!, dar şi La mulţi ani, România!

Simona Halep s-a numărat, de asemenea, printre invitaţii podcast-ului BT Talks, în iunie a.c. “Despre multă muncă, performanţă şi despre cum este să câştigi o finală de Grand Slam” este cel mai ascultat episod al podcast-ului BT.

Banca Transilvania susţine, de asemenea, realizarea primului documentar despre Simona Halep, numărul 1 mondial timp de 64 de săptămâni.

Aceasta campanie a fost implementata de Media Consulta International pentru Banca Translvania.