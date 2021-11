„Stiu ca traversam o perioada delicata, in care, din pacate, durerea unora este exploatata in mod cinic de persoane fara scrupule. Care, culmea, se dau “apostolii” natiunii si a celor “napastuiti”. In mod agresiv, de multe ori, prin stilul lor strident incearca sa isi ascunda adevaratele intentii: sa destabilizeze Romania! Si astazi au mai facut un pas in a crea o noua falie in societate: demararea procedurilor de suspendare a presedintelui. Fara un motiv real. Asa…pe vorbe!

Condamn aceasta fatarnicie politica pusa in scena de cei de la AUR! Si, totodata, le-am cerut colegilor din BEX sa fie de acord sa ii excludem din partid pe parlamentarii PNL care semneaza aceasta tentativa de adancire a crizei si de a zgudui democratia. Regret ca au existat momente cand si alti colegi de pe scena politica au preferat sa se “faca frate cu…” crezand ca vor trece puntea, cand…din pacate…au pus doar umarul la “scufundarea” Romaniei.

P. S. Intrebare retorica: Cum poti avea alegeri anticipate si totodata sa suspenzi si Presedintele Romaniei?!?”, a transmis Virgil Popescu luni seara.