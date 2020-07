Viorica Dăncilă evidențiază eforturile guvernului pe care l-a condus. Cum explică fostul premier decizia Băncii Mondiale de a promova România în rândul statelor cu venituri mari

Viorica Dăncilă: „Toată propaganda de luni de zile a PNL a fost dată peste cap de o singură decizie a Băncii Mondiale: promovarea României în rândul țărilor cu venituri ridicate, ca urmare a performanțelor economice din 2019. Nenumăratele minciuni, manipulări și atacuri liberale de anul trecut și din acest an se dovedesc acum EGALE CU ZERO. România s-a dezvoltat în 2019 și s-a dezvoltat solid, iar asta datorită guvernării PSD și eforturilor echipei PSD, în ciuda tuturor celor care ne-au criticat în mod nedrept. A fost o muncă extraordinar de grea, dar care a adus bunăstare țării, iar nouă ne-a dat sentimentul datoriei împlinite. Pentru rezultatele guvernării pe care am condus-o, am stat și voi sta întotdeauna cu capul sus!”

Ne reamintim că țara noastră fusese promovată, de la 1 iulie, în categoria țărilor cu venituri mari de către Banca Mondială. Venitul pe cap de locuitor a fost, anul trecut, de 12.630 dolari, conform insituției bancare.