Viorica Dăncilă a vorbit despre trădare. Mesaj ţintit şi pentru Iohannis

2019-11-21 07:11:08 Gabriela

Cita nerusinare! Ai plecat bou la Brussels si ai venit vaca! Analfabeta de doua garduri! In scoli la tara,copiii Romaniei stau in frig,clase nejugravite, WC afara in frig unde mor zilnic,fara ca tie sa-ti pese. Spui ca esti mama? atunci ,cine iti da tie dreptul sa opresti copilul tau"INFIAT" sa vorbeasca ,sa se intilneasca cu fratii lui- care, sint nevinovati in fata lui Dumnezeu? Esti cel mai mare monstru dupa 89,dupa Ceauseasca in ultimi 30 ani. Peste 3000 mi de copiii ,nu au ce minca , si TU- iti etalezi haine de zeci de mii de euro in fiecatre zi- parca ai fi o " CURCA IMPAIATA! Fratii romani ,treziti-va! si opriti flageul pe care -l pregatesti aceasta monstruasa creatura! VOTATI- dar nu PSD- acesti imbogatiti din munca si suferinta voastra. Ganditi-va la toti copiii care adorm cu lacrimi pe obraz,in fiecare noapte,ganditi-va cum ati fost batjocuriti voi si copiii vostri pe10 august 2018! VOTATI- dar nu PSD- prostia,incultura si minciuna. DUMNEZEU sa va lumineze mintea si inima- Va multumesc- un roman in exil