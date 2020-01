Victor Pițigoi: Capitalul politic negativ al PSD

,,As extrapola si as zice ca acest urias capital politic negativ nu este capabil sa trezeasca nici acum la realitate liderii PSD, care inca se mai imbata cu ideea reanimarii, in loc sa priceapa ca nu exista alta cale decat reformarea partidului din temelii.



Daca ar fi existat dorinta de reforma, am fi simtit-o acum, in preajma congresului, ar fi pulsat in partid ideea de programe noi, altele decat cele nesustenabile ale lui Dragnea, ar fi inceput deja dezbaterile pe idei si pe doctrina, cam absente in social-democratia damboviteana'', scrie Victor Pițigoi.

