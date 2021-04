Vasile Dîncu a vorbit despre opțiunile PSD de a intra la guvernare, deși în partid nu au fost încă luate aceste decizii.

"Noi am anunțat că nu vom susține un guvern minoritar. Așteptăm ca președintele Iohannis să se pronunțe. Noi nu vom intra la guvernare cu un compromis, nu vom intra pe ușa din dos sau nu vom susține orice manufactură politică de acest gen", a spus Vasile Dîncu.

Întrebat despre responsabilitatea PSD pentru lipsurile din sistemul medical romanesc, Dîncu a spus că jumătate din vină este a partidului din care face parte.

"Dacă ar fi să împărțim perioadele statistic după un calcul, atunci am condus PSD-ul și dreapta schimbând vreo 30 de miniștri la sănătate, mi se pare 29 sau 30 până acum; cam 50% - 50% ca să fiu foarte critic cu partidul meu", a spus acesta.

Mai mult, Vasile Dîncu susține și revenirea lui Liviu Dragnea în PSD.

"Din punctul meu de vedere, orice membru de partid care a fost reabilitat, şi-a ispăşit pedeapsa, are dreptul să îşi revendice un loc în partid. Liviu Dragnea a avut numai unanimitate sau aproape tot timpul a avut unanimitate în Biroul Permanent Naţional sau cum se numea, în diferite faze. Eu cred că cei pe care el i-a crescut în partid şi i-a promovat îi păstrează un anumit respect", a mai spus președintele Consiliului Național al PSD.

Consultantul politic Miron Mitrea, fost ministru al Transporturilor, este de părere că Vasile Dîncu își urmărește propriile interese.

"Aștept cu curiozitate când îl ia și Ciolacu pe el de gât că și asta nu e în regulă. Nu poți: al treilea om din partid tot timpul ieși și îi faci semne șefului de partid: aia ai greșit, aia ai greșit că am eu alte interese politice. Sunt 2 posibilități: ori se bate să îi ia locul și încearcă să poziționeze în jurul lui oameni care nu sunt de accord cu Ciolacu. Și atunci dacă eu vreau să fiu împotriva ta, ies și spun că ce zici tu nu e bine. Și a ieșit că un profesor l-a pus pe coji de nuci pe președintele partidului să spună: Nu, nu, a spus o greșeală, nu vorbește, el e mai tânăr. Se vorbește că relațiile dintre dl Vasile Dîncu și cei din PLUS nu sunt foarte noi ; sunt destul de consolidate. Altfel nu-mi explic aceasta. El are în mintea lui o strategie pe care vrea să o pună în practică", a spus Miron Mitrea, la Culisele puterii, la Realitatea PLUS.

În prezent, Vasile Dîncu ocupă funcția de președinte al Consiliului Național al PSD și a fost ales prin vot secret, în congres. Potrivit statutului PSD, Dîncu oordona activitatea filialelor din toată țara și urmărea ca deciziile conducerii partidului să fie respectate.