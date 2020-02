Varujan Vosganian, la Realitatea PLUS: ”Eu, personal, l-aș vota pe Ciucă premier!”

”Eu, personal, l-aș vota pe Ciucă. Nu am vorbit, însă, cu partidul. Vom vedea mâine ce facem”, a declarat Varujan Vosganian.

Referitor la pasul înapoi făcut de Orban, liderul ALDE a spus că acesta ”și-a căutat-o cu lumânarea”.

”Ludovic Orban și-a căutat-o cu lumânarea. El a avut un guvern învestit cu care putea să facă foarte multe lucruri, fără să irite grupurile parlamentare. Și noi am făcut parte dintr-un Guvern de 18% și am guvernat doi ani pentru că am avut precauția să punem în dezbatere teme care să întrunească o majoritate. Repet, Ludovic Orban a intrat cu tot dinadinsul în teme despre care știa că majoritatea parlamentară este ostilă”, a spus Varujan Vosganian, la Realitatea Plus, marți seara.

Parlamentarul ALDE a spus că președintele Klaus Iohannis nu întreabă partidele pe cine să pună premier, ci are deja persoana stabilită, consultările fiind făcute de formă.