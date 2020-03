Vanghelie, la Realitatea PLUS: "Am o relație normală cu Marcel Ciolacu"

Marian Vanghelie: „Eu dacă aș fi la PSD, aș vota Guvernul Cîțu. Și să dăm drumul la treabă, să rezolvăm criza. Am o relație normală cu Marcel Ciolacu, ne cunoaștem din 1990. Am colaborat foarte bine cu unul dintre frații domnului Ciolacu la începutul anilor ’90. Dacă vreau să fac politică și să conduc, vreau să o fac eu și nu SRI-ul sau alte servicii. Eu sunt un om de stânga și dacă aș fi în PSD, partidul ar avea cel puțin 5 procente în plus în sondaje. PNL-ul a pierdut procente în București în ultimele două luni, iar PSD-ul a profitat de această situație.”