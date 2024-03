Primar al Sectorului 5 vor să ajungă și Rareș Hopincă, actualul prefect al Capitalei, dar și Vlad Popescu Piedone, fiul actualului primar.

Marian Vanghelie a transmis, însă, că nu îi vede drept o amenințare serioasă.

"Am avut de o săptămână-două discuții cu foarte multe persoane din Capitală. Alegerile acestea sunt unele atipice față de ceea ce se întâmplă privitor la modul cum se pune problema. Trebuie să existe o capitală condusă în mod echilibrat de 7 primari, unul general si 6 de sector, cu viziune. Nu trebuie să mai existe bătăliile astea politice, ci o colaborare și inteligență. Nu mai merge cu roaba și cu lopata.

Nu m-am hotărât încă dacă voi candida 100% pentru simplul motiv că mai am întâlniri cu oameni din sector. Oamenii ăștia, am fost mirat, mi-au spus: "Știm ce ați făcut." O doamnă mi-a spus: "Sunt liberală, am venit la dvs. pentru că vreau să se întâmple ceva cu școlile, ce ați făcut dvs. cu copiii noștri."

În câteva zile mă hotărăsc.

Oamenii au crezut în mine că pot să refac ce a existat", a declarat Marian Vanghelie, duminică, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă se va bate pentru șefia Primăriei Sectorului 5 cu fiul lui Cristian Popescu Piedone, acesta a replicat: "Eu vreau să vorbesc despre ce am făcut eu și ce a făcut Piedone. Cu băiatul lui Piedone nu o să discut. Discut despre ceea ce s-a întâmplat până acum, ce am făcut eu. Nu știu... ăsta micul... Eu îl cunosc, am fost și prieteni, nu mă bat cu copilul, îl știu de când era mic și îi duceam cadouri acasă.

Și azi am fost la o întâlnire cu câteva sute de oameni din sectorul 5. Vreau să vorbesc cu profesori, cu pensionari, cu toate categoriile pentru care eu am căutat formule de adaptare ca să mă întorc către ei."

Întrebat dacă poartă negocieri, Vanghelie a replicat: "Da, există câteva partide care mi-au propus, să vedem dacă găsim formula."