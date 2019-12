Turcan: Săptămâna aceasta ne asumăm răspunderea pe recursul compensatoriu și pe prorogarea pensionării anticipate a magistraților

2019-12-02 13:58:54 Paine si circ in Romanica

Gata ne-am dat dracu, am ajuns sa depindem de raspunderea lui Kill Bill. Cum dracu a ajuns aratarea asta bugetara ministru, bupa ce pupa la Udrea in mod penibil, bautura din capul lui Sica Mandolina oare sau si-a cumparat locul la partid. Ceva nu e in regula e prea de tot. Santa Klaus e pe pastile cu PSD si nu mai judeca nici el altfel nu apucam sa vedem anomalii dintr-astea Kill Bill, Citu, ministrii, Danca sef Cancelarie Primministru in loc sa fie pe sectie la Balaceanca. Astia nus in stare sa alcatuiasca un buget si acum vor sa-si asume raspunderea. Care raspundere si a cui ca nu se vede.