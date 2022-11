Comisia Europeană a anunțat vineri un acord de suplimentare cu un miliard de euro a finanțării Coridoarelor Solidarității UE pentru Ucraina, strategice în acest moment pentru transportul și comerțului ucrainean în războiul ânceput de Rusia. Într-o primă etapă, Comisia Europeană va aloca urgent 250 de milioane de euro sub formă de granturi pentru a stimula culoarele de solidaritate. Pe termen mediu, Comisia va mobiliza și Mecanismul Conectarea Europei (CEF) și 50 de milioane de euro pentru a sprijini dezvoltările de infrastructură necesare pentru a crește și mai mult capacitatea culoarelor de solidaritate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Klaus Iohannis și președinții Cehiei, Poloniei, Slovaciei, Republicii Moldova și Ucrainei au semnat vineri o declarație comună prin care afirmă că vor consolida culoarele de solidaritate instituite în luna mai între Uniunea Europeană și Ucraina pentru a spori securitatea alimentară la nivel mondial și a oferi un colac de salvare pentru economia Ucrainei.

Semnatarii fac apel „la partenerii noștri internaționali să ofere sprijin financiar suplimentar pentru aceste acțiuni, care sunt esențiale pentru Ucraina, Republica Moldova și pentru securitatea alimentară globală”.

“Acolo unde Rusia a semănat distrugere, Europa a readus speranța. Culoarele de solidaritate au adus alimente în lume și venituri Ucrainei. Astăzi investim 1 miliard de euro pentru a stimula aceste rute, iar Comisia Europeană își unește eforturile cu Cehia, Polonia, Slovacia, Romania, Republica Moldova și Ucraina”, a declarat Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

