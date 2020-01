SUA: Au fost adoptate regulile de desfășurare a procesului de destituire a președintelui Donald Trump

Rezoluția a fost adoptată la primele ore ale zilei de miercuri (ora coastei de est a SUA), cu 53 de voturi pentru și 47 de voturi contra, care au respectat liniile celor două partide, transmite Reuters.



Documentul stabilește regulile generale ale procesului. Regulile propuse de McConnell amână orice eventuală depoziție a martorilor până la o dată ulterioară și oferă fiecărei părți (democrații și Casa Albă) un răgaz de trei zile pentru a-și structura strategia pentru sau împotriva destituirii președintelui Trump.



Democrații consideră propunerea drept o încercare de grăbire a procesului, de a ascunde noi probe contra lui Donald Trump si de a impiedica martorii sa depuna marturie.



Totusi, sub presiunea senatoarei republicane moderate Susan Collins, Mitch McConnell a facut o schimbare de ultim moment a regulilor, extinzand de la doua la trei zile durata alocata pledoariilor de deschidere.



Intr-o serie de voturi care s-au prelungit mult in noapte, senatorii democrati au incercat sa convinga cel putin patru republicani sa li se alature pentru semnarea citatiei pe numele sefului personalului de la Casa Alba, Mick Mulvaney, pentru a depune marturie in fata Senatului.



Insa republicanii s-au raliat in jurul lui McConnell si au respins propunerile democratilor, cei 53 de senatori republicani votand contra si cei 47 de senatori democrati pentru.



Democratii doresc sa ii poata chestiona pe demnitari importanti de la Casa Alba si sa obtina documente la care accesul unor membri ai Camerei Reprezentantilor a fost blocat de administratia Trump in timp ce deputatii americani anchetau afacerile lui Trump legate de Ucraina.



Liderul de la Casa Alba este acuzat de abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului.