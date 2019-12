Soția unui cunoscut senator, accidentată pe trecerea de pietoni

Senatorul PNL a povestit pe pagina sa de Facebook despre accidentul petrecut.

"Luni dimineata la ora 7.00 sotia mea a fost accidentata pe trecerea de pietoni de la Scola 23 de pe str. Dezrobirii. Un sofer neatent a intrat in ea provocandu-i multiple rani si contuzii… la cap si pe tot corpul. Sigur ca nu are nici o scuza insa explicatia soferului a fost ca nu a vazut-o.

Spre meritul lor cei de la SMURD au venit rapid si au dus-o la UPU unde am gasit-o si eu. Discutand cu politistii am aflat ca mai erau cativa accidentati in situatii similare. Zilnic in orasul nostru, mai ales in diminetile cand inca e intuneric, se intampla astfel de grozavii din cauza proastei iluminari a trecerilor de pietoni.