Şedinţă de Guvern / Realitatea PLUS a obținut, în exclusivitate, draftul Ordonanței privind amânarea plății ratelor la bancă

Conform unui draft obținut în exclusivitate de Realitatea PLUS, Ordonanța prevede că de această amânare vor beneficia doar persoanele fizice ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de criza generată de coronavirus.

IMM-urile pot beneficia de această facilitate doar cele care și-au încetat activitatea fie din cauza interdicțiilor exprese ale guvernului, fie din cauza efectelor epidemiei și nu au capacitatea de a plăti salariile. Potrivit documentului, nu pot beneficia de amânare la plata ratelor clienții care au restanțe la credite la data instituirii stării de urgență în Romania. Toți solicitanții trebuie să depună o cerere la banca la care au credit. Obligația de plată de suspendă la cererea debitorului, dar nu mai târziu de 31.12.2020.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că Executivul este pregătit să dea o ordonanţă de urgenţă care permite amânarea plăţii ratelor la bancă atât pentru persoane fizice, cât şi pentru firme, pentru o perioadă maximă de nouă luni.

"La cererea celor care au datorii la bănci, plata ratelor se poate amâna cu până la nouă luni, deci, practic, ratele pot fi amânate până la sfârşitul acestui an. Suntem convinşi că până atunci economia îşi va reveni, oamenii îşi vor reveni şi atunci lucrurile vor intra cu mult mai uşor într-o normalitate", a afirmat şeful statului, la Palatul Cotroceni.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, la Realitatea Plus, că nu va fi nevoie de niciun certificat de stare de urgenţă pentru a obţine o astfel de facilitate, ci doar de o cerere către bancă.





Totodata, in cadrul sedintei de guvern, urmeaza sa fie adoptate mai multe proiecte de ordonanta de urgenta privind domeniul sanatatii si protectiei sociale in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit ordinii de zi afisate pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.



Astfel, printr-un proiect de ordonanta de urgenta se are in vedere acordarea sporului pentru conditii de munca deosebit de periculoase pentru personalul din autoritatile si institutiile implicate in prevenirea, limitarea si tratarea COVID-19.



Proiectul de act normativ vizeaza si reglementarea finantarii influentelor financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul nemedical.



Executivul urmeaza sa completeze, printr-o alta ordonanta de urgenta, prevederile OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.