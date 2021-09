"Noi vom vota o motiune de cenzura impotriva premierului Citu, restul sunt tehnicalitati, ca o initiem noi, ca o initiaza AUR, PSD, in momentul de fata, persoana Citu nu mai beneficiaza de increderea USR PLUS. Trebuie sa plece din aceasta pozitie", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, deputatul Iulian Bulai.

"PNDL in aceasta forma nu va fi acceptat de usr si nu va primi avizul colegilor mei ministri in acest guvern. In momentul de fata, avem un OUG care este o copie fidela a celui din 2013 fara nicio modicare iar Romania este tot acolo, in ultimii 30 de ani. Avem nevoie de o reforma majora si nu aplicam acelasi masuri si anume dand bani la primari de cei care acum trebuie sa castige un congres intern pentru presedintia PNL. Deci fara bacsis, ciubuc pentru mafia locala si pentru cei abonati la contracte cu statul", a mai spus Bulai.