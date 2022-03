„O convorbire telefonică foarte bună cu preşedintele azer, Ilham Aliyev, despre întărirea şi extinderea Parteneriatului strategic între România şi Azerbaidjan în toate domeniile de cooperare, în contextul în care celebrăm 30 de ani de relaţii diplomatice. Am discutat cu preşedintele Ilham Aliyev despre consolidarea cooperării noastre în domeniul energiei pentru a creşte securitatea energetică prin diversificarea surselor naturale de gaz şi energie electrică. I-am mulţumit preşedintelui Ilham Aliyev pentru deschiderea sa pentru sprijinirea eforturilor noastre în aceste domenii”, a scris şeful statului, miercuri, pe Twitter.

Very good 📞 phone call with @presidentaz Ilham Aliyev on strengthening and expanding RO 🇷🇴 - AZ 🇦🇿 Strategic Partnership in all areas of cooperation as we celebrate 30 years of diplomatic relations.