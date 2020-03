RealitateadinPNL.net: Ponta împușcă încă o declarație iresponsabilă

,,În mod normal, într-o țară normală, îl împușcau și pe Cîțu, și pe ai lui. Din punctul meu de vedere, PNL-ul de astăzi este mai rău decât coronavirusul. Când toată lumea aștepta soluții la criza coronavirusului, soluții la granițe, liberalii au dezertat. N-ați mai văzut așa ceva vreodată și nici nu o să mai vedeți”, a declarat Ponta. Așa cum spune un vechi proverb românesc, minciuna are picioare scurte, iar memoria liderului Pro România este și mai scurtă. Fostul premier, în funcție în timpul tragediei Colectiv, a făcut atunci pasul în spate abia după ce zeci de mii de oameni i-au cerut în stradă demisia pentru că a guvernat țara în timp ce corupția a dus la cea mai mare tragedie de după Revoluție.

Tot Victor Ponta și partidul pe care îl conduce, Pro România, au votat căderea Guvernului Dăncilă și instalarea, la scurt timp, a Guvernului Orban, în noiembrie, anul trecut. Apoi, printr-o mișcare caracteristică stilului său duplicitar, a votat în luna februarie moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Ludovic Orban, deși negocia la Cotroceni susținea liderului PNL în schimbul unor funcții mărunte. La scurt timp, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a strâns în biroul său joi pe preşedinţii partidelor cu care a dat jos Guvernul Orban, iar Victor Ponta l-a propus premier pe fostul ministru al Educaţiei, Remus Pricopie. Ciolacu a fost de acord să meargă împreună cu Ponta cu această propunere la consultările de la Cotroceni. Acum, după doar o lună, Ponta l-a uitat complet pe Pricopie și încearcă să profite de imaginea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, scrie realitateadinpnl.net.

Victor Ponta, faimos pentru negocierile sale duplicitare, a fost criticat chiar și de către colegii de partid și comparat cu un alt lider PSD, Liviu Dragnea. Mihai Tudose a intrat în conflict deschis cu Victor Ponta după ce l-a acuzat pe acesta ca a negociat pe ascuns cu şeful statului, Klaus Iohannis. De altfel, mai mulţi parlamentari Pro România au suspectat că, în discuţii purtate la palatul Cotroceni, Ponta ar fi promis sprijin pentru guvernul Orban dacă ar fi primit în schimb postul de comisar european pentru Corina Creţu. ,,Nu cred că am greşit când am plecat din PSD, am greşit că am plecat la PRO România pentru că, după ce l-am cunoscut pe domnul Ponta, am început să îl regret pe Dragnea”, a declarat Tudose.

Un alt fost premier care se joacă de-a guvernarea din umbră este Călin Popescu Tăriceanu, care, ca și Victor Ponta, a plecat de la partidul care l-a consacrat și și-a creat propria formațiune politică. ALDE, o alianță parcă formată din doi oameni, Tăriceanu și Varujan Vosganian, nu a trecut pragul electoral de 5% la alegerile europarlamentare de anul trecut.