Primărița a anunțat pe pagina sa de socializare că nu are bani de funcționare pentru că PNL și PSD au refuzat să voteze bugetul local.

Armand susține că instituția pe care o conduce nu este păzită de o săptămână, iar de astăzi va rămâne fără internet.

Primarul sectorului 1 spune că a depus o plângere penală pentru că bugetul instituției nu a fost votat de Consiliul Local.

Ea spune că va deschide un birou al registraturii în fața sediului PSD din Kiseleff și unul în fața sediului PNL din Modrogan.

Daniel Ciungu: Ipocrizie! Primarul scandal încearcă o diversiune

"Primarul-scandal lovește din nou. A cheltuit pe funcționare de două ori mai mulți bani. Ce a facut cu banii? Face acea fentă cu Catedrala mântuirii. Noi am bugetat bani din capitolul pentru colte, care nu are nicio legatură cu bugetul primăriei", a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, Daniel Ciungu, consilier local sectorul 1.

"Cum își permite să țină registratura pe stradă? Este ipocrizie!", mai spune acesta.

În opinia sa, Clotilde Armand încearcă o diversiune pentru a înnăbuși două scandaluri care au lovit sectorul 1: acuzațiile de viol comis asupra unui minor în Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" și mușamalizarea acestuia de către directoare și amenda primită în scandalul datelor personale pentru tichetele "anticriză".