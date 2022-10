„Nu suntem multimiți deloc de Nicușor Dan. Am tot sperat că dacă vine în fotoliul de primar general al Bucureștiului o personă din societatea civila va reuși să facă lucuri în Capitală. Noi avem un primar din 7. Azi nu sunt mulțumit de cum e administrat Bucureștiul. Încrederea de care s-a bucurat e pe terminate. Este extrem de prost administrat Bucureștiul. Orașul are nevoie de un vizionar. El trebuie să înțeleagă că a promis că va tot face, au cam trecut 2 ani, și nu a prea făcut mai nimic. Partidul Național Liberal are oameni. Eu nu vreau să candidez. Văd potențialul Bucureștiului”, a declarat Rareș Bogdan.