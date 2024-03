"Luni vom avea o discutie in Coalitie. Vom stabili, la propunerea celor doi presedinti, numele pe care le vom chestiona. Vom avea trei propuneri din partea PNL, trei din partea PSD.

Doua dintre nume vor fi, cu siguranta, presedintii celor doua filiale: dl Sebastian Burduja si dna Firea, am inteles, de la PSD, urmand ca celelalte 4 nume sa le stabilim pentru a fi testate pentru a vedea nu doar poza de moment - cum se afla fiecare dintre dansii in preferintele electoratului -, ci si potentialul de crestere si de unde pot lua voturi. Ar fi un dezastru continue administratia Nicusor Dan la nivelul Bucurestiului.

Daca, intr-adevar, o singura posibilitate de a-l indeparta pe Nicusor Dan de la administratia locala bucuresteana este un candidat comun.

Dl Geoana a fost presedintele unui partid. A activat timp de 10-15 ani intr-un partid politic. Este un om care face parte din calasa politica. Nu poate sa se prezinte ca un echera; sau pe un cal alb venit din spuma marii.

Nu ma intereseaza ce va face Mircea Geoana. Un candidat independent nu ia mai mult de 6-7%. Candidatii celor doua mari forte politice vor fi in turul 2 la ageri, adica candidatul PNL si candidatul PSD.

Dl. Geoana face o treaba buna la NATO. Il felicit pentru ceea ce face acolo, s-a reinventat intr-un mod frumos. In rest, chestiunile domniei sale si modul in care doreste sa se pozitioneze la alegerile prezidentiale nu intra in preocuparile mele", a declarat Rares Bogdan la Realitatea PLUS.

