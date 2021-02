Primarul Sectorului 2, a anunțat strategia legată de îndepărtarea spațiilor comerciale de pe trotuare.



Potrivit lui Mihaiu, campania de ridicare de pe spațiul public a mașinilor abandonate, a gunoaielor sau a spațiilor comerciale este în plină desfășurare.



Acțiunile angajaților municipalității ar urmă să fie intensificate în perioada următoare.



Primarul Sectorului 2 a vorbit despre strategia legată de curățarea trotuarelor.

„De la preluarea mandatului am semnat sute de dispoziții de desființare pentru gherete improvizate, panouri publicitare fără autorizație, construcții ilegale. Am ridicat zeci de mașini abandonate și multe altele urmează pașii procedurali care să ducă la îndepărtarea lor. Locul unde depozităm aceste materiale este deja plin ochi și totuși, abia se vede o schimbare”, spune Mihaiu.

„De prea mult timp nu s-a facut ordine in Sectorul 2.



Nu am terminat, din contra. Abia incepem sa ne incalzim. Eliminam din spatiul public tot ce e amplasat ilegal si nu numai. Ne indreptam atentia si spre cele care candva, cumva au primit autorizatie, desi blocheaza total trotuarele si circulatia pietonilor. Nu vom mai permite mai mult de o florarie pe intersectie. Nu vom mai permite gherete care sa oblige mamele cu carucioare sa coboare pe sosea. Nu vom mai permite amplasarea de panouri publicitare in spatii deja inghesuite. Eliberam spatiul public fiindca e pretios si trebuie sa ne bucuram toti de el”, a scris Radu Mihaiu pe Facebook

Sursa FOTO Facebook