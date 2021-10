Primăria Castelu are performanțe de invidiat în alte comune: 12 proiecte de dezvoltare în derulare dintre care 8 sunt pe bani europeni. Chiar și așa, Castelu nu a primit niciun ban. Edilul spune că nu protestează din cauza banilor, deoarece sumele de care are nevoie nu sunt mari, ci din principiu.

"Azi e ziua mea e naștere. Împlinesc 61 de ani și am considerat să trag un semn de alarmă și sa le aduc la cunostinta ca totusi comuna Castelu exista in Romania", a spus primarul Nicolae Anghel.

Primarul spune că s-a adresat inclusiv președintelui Iohannis și prim-ministrului demis Florin Cîțu.

"Sunt indignat întrucât eu am trimis adrese atat primului ministru cat ministrului de Finante chiar si presedintelui Romaniei, prefectului si consiliului judetean de situatia in care suntem tratati, modul in care suntem respectati. Nu pentru bani am venit, ci pentru moralitate", a mai spus acesta.

De partea cealaltă, prefectul Constanței spune că sumele necesare comunei au fost transmise corect Guvernului și că nu l-au nedreptățit cu nimic pe primar.

"Nemulțumirea dumnealui pe care și-a exprimat-o și în scris într-o adresa catre institutia prefectului judetului Constanta se refera la faptul ca sumele pe care le-a solicitat nu au fost transmise corect la prefect la Guver. De la noi au fost transmise in mod corect pentru toate cele 70 de UAT-uri din judetul Constanta", a spus prefectul Silviu Cosa.

Edilul Nicolae Anghel spune că va rămâne în fața prefecturii și că va sta în greva foamei de avertisment pentru 48 de ore. În cazul în care nu va fi luat în seamă de prefectură sau de Guvern, protestul său va continua.