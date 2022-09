Preşedintele PNL Bucureşti, Ciprian Ciucu, susţine că nu au venit solicitări de la nivelul naţional al partidului pentru retragerea sprijinului politic primarului Nicuşor Dan în Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi nici nu există o astfel de intenţie la nivelul organizaţiei pe care o conduce.



"Strategia Politică de la nivel naţional este stabilită în cadrul Biroului Politic Naţional al PNL. Nu au venit solicitări de la nivel naţional pentru retragerea sprijinului politic lui Nicuşor Dan în Consiliul General şi nu există o intenţie în acest sens la nivelul organizaţiei PNL Bucureşti pe care o reprezint", a declarat Ciucu, potrivit unui comunicat de presă transmis de PNL Bucureşti.



El susţine că o astfel de decizie este prematură şi orice primar are nevoie de "o perioadă de graţie" pentru a-şi demonstra abilităţile.



"În primul rând, decizia este prematură. Din punctul meu de vedere, orice primar are nevoie de o perioadă de graţie pentru a demonstra ce poate: să gândească şi să vină cu proiecte bune, să le implementeze, să iniţieze reforme, să administreze serviciile publice", a precizat Ciprian Ciucu.



Liderul PNL Bucureşti consideră, de asemenea, că un oraş precum Bucureşti nu poate fi lăsat fără o majoritate în Consiliul General.



"În cel de-al doilea rând, nu poţi lăsa un oraş precum Bucureştiul fără o majoritate în Consiliul General. Vă reamintesc, PNL are în acest moment o majoritate cu USR în Consiliul General. Nu au existat solicitări de la nivel naţional pentru a schimba majoritatea cu USR de la nivelul Consiliului General", a adăugat edilul Sectorului 6.



Ciprian Ciucu a arătat că Nicuşor Dan a avut mereu toată susţinerea sa, dar spune că i-ar fi plăcut foarte mult ca edilul Capitalei "să cultive mai atent relaţia cu PNL Bucureşti".



"Evident, mi-ar fi plăcut foarte mult ca domnul primar general să cultive mai atent relaţia cu PNL Bucureşti şi mai puţin cu acea mică formaţiune politică desprinsă din PNL. Până una-alta, noi, PNL Bucureşti, suntem cei care-i votăm proiectele. Din partea mea, a avut mereu toată deschiderea şi sprijinul (s-a vazut la vot, timp de mai bine de un an!!) chiar dacă, pe alocuri, rar, mi-am mai manifestat nemulţumirea faţă de încetineala cu care se întâmplă unele lucruri. Mulţi le-au catalogat drept 'atacuri'. Nu, au fost doar atenţionări legitime din partea liderului politic care îi susţine majoritatea în Bucureşti", a declarat liderul liberal.



În ceea ce priveşte retragerea sprijinului politic, Ciucu afirmă că dacă PNL va lua o astfel de decizie, acest lucru va fi anunţat de el "direct, clar, argumentat".



"Acum, mergem mai departe! Avem prea multă treabă de făcut şi ar trebui să alocăm cu toţii mai mult timp administraţiei şi mai puţin politicii. Mai sunt doi ani până la alegeri, vom avea timp şi de politică. Acum, la treabă! Toate cele de mai sus sunt spuse în contextul zvonurilor şi articolelor din ultimele luni, care au luat amploare în ultimele zile, cu privire la acest subiect", a punctat Ciprian Ciucu.