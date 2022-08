„În urma analizei datelor și prognozelor, precum și perspectivei asigurării energiei pe timp de iarnă, dar și în urma concluziilor trase de la grupul de lucru pe securitate energetică, convocat în iunie, ne-au determinat să procedăm la constituirea unei comisii interministeriale, ținând cont de situație energetică a țării, privind și în contex european.

Am decis ca, până luni, Ministerul Energiei, să prezinte situația concretă cu proiecte de investiții, folosind toate pârghiile de finanțare, atât de la bugetul de stat, dar și cele din PNRR și Fondul de Modernizare.

Tot la nivelul Ministerului Energiei, împreună cu celelalte ministere, să pună la punct toate elementele de plan pentru la iarnă.

Am avut o prognoză meteo, pe termen scurt, de la INM, am discutat perspectiva evolutiei hidro la nivelul Ministerul Mediului, de unde a reieșit că e nevoie de coodonare ca să echilibrăm tot ceea ce înseamnă sursele de energie și să ne îngrijim de modul în care asigurăm consumul la nivelul întregului sistem energetic. Am decis ca planul de măsuri să fie prezentat pe 31 august comitetului interministerial.

La agenția de reglementare din energie am solicitat evoluția situației energetice, inclusiv a pieței, de la începutul acestui an și efectele pe care le-am luat, în special Ordonanța 27, având în vede că primul pachet se apropie de final. Până în acest moment, 97% din sumele solicitate pentru compensare au fost achitate. Luna aprilie, prima de impact al ordonanței nu a fost închisă încă, este foarte important ca, atunci când vom avea aceste date să venim cu masuri concrete. Pentru Guvern este prioritară decizia de a sprijni populația vulnerabilă, industria alimentară și IMM-urile, astfel încât economia să meargă în continuare.

Agenda de azi are în prim-plan rectificarea bugetară, care este una pozitivă, cu majorarea PIB-ului, fiind vorba de o creștere de 30 de miliarde de lei, dar avem și cifrele de la INS pe primele 6 luni, care vin să confirme că masurile luate de guvern au reușit să genereze o creștere a economiei României, în pofida cheltuielilor neprevăzute generate de multiplele crize.

Din datele de la INS putem să observăm o creștere pe Trimestrul II cu 5,3% față de perioada similară din 2021 și, desigur, în prima jumătate a acestui an, avem o creștere de 5,8% față de primul semestru din 2021”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.