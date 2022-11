„Prefectura face verificări periodice cu privire la legalitatea emiterii dispoziţiilor primarilor de sector şi a primarului general, ca şi a legalităţii adoptării hotărârilor consiliilor locale. La ultima verificare pe care am făcut-o la Primăria Sectorului 1, am dat aviz de legalitate pentru o parte din dispoziţiile primarului şi am reţinut pentru verificări suplimentare patru din dispoziţiile primarului Sectorului 1. Am sesizat, cerând un punct de vedere Agenţiei Naţionale de Integritate, având dubii despre legalitatea adoptării hotărârilor prin care primarul (...) s-a autointitulat manager de proiect şi în această calitate a beneficiat şi şi-a atribuit un spor la indemnizaţia de primar", a spus prefectul.

„Probabil şi urmare a sesizărilor noastre, ANI ne-a confirmat, astăzi, printr-un comunicat de presă că a înaintat instanţei verificarea unei posibile stări de incompatibilitate a primarului Sectorului 1. Noi aşteptăm să fim sesizaţi oficial de către ANI în legătură cu legalitatea adoptării acelor dispoziţii. Le vom ataca conform legii în contencios administrativ, efectele dispoziţiilor adoptate vor fi suspendate până la soluţionarea cauzei, iar apoi, în funcţie de decizia instanţei de judecată, vom acţiona în consecinţă", a menţionat Greblă.

„Rămâne în continuare în exerciţiul funcţiunilor, până la o hotărâre definitivă a instanţei de judecată. (...) Prefectura a avut serioase îndoieli cu privire legalitatea adoptării acelor dispoziţii. ANI a confirmat, prin măsurile pe care le-a adoptat zilele trecute, că şi Agenţia consideră nelegală acea situaţie în care s-a aflat primarul Sectorului 1. Instanţa de judecată urmează să decidă", a mai spus el.