Ponta pariază pe Rareș Bogdan pentru Primăria Capitalei

Prezent aseară la emisiunea Jocuri de putere de la Realitatea Plus, președintele Pro România îl creditează pe actualul europarlamentar PNL cu șanse reale de a câștiga cursa pentru București.

Victor Ponta: ''Rareș Bogdan probabil că are șanse, pentru că are capacitatea mediatică și ia și voturi de la USR. PNL, dacă merge cu povestea cu Violeta Alexandru, nu are nicio șansă. Pot să-l ajut pe candidatul Dreptei, care o fi acela, să o bată pe Firea, punându-mi candidat, sau pot să nu-l ajut, nepunându-mi candidat.''