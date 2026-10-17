PNL decide sâmbătă dacă votează Guvernul Niculescu. Bolojan explică de ce liberalii ar susține învestirea

PNL ia sâmbătă decizia finală privind votul pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Biroul Politic Național se reunește online, de la ora 13:00, după ce parlamentarii liberali s-au pronunțat pentru instalarea noului Executiv, dar și pentru trecerea partidului în opoziție.
Poziția adoptată miercuri de grupurile parlamentare trebuie validată de conducerea partidului. Liberalii au luat în calcul și posibilitatea unui acord cu premierul desemnat, fără ca susținerea în Parlament să însemne participarea PNL la guvernare.
Bolojan: Susținerea învestirii nu înseamnă refacerea coaliției
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat joi că partidul se află în fața unei decizii cu posibile costuri politice și de imagine. Premierul interimar a susținut că refuzul de a vota noul Cabinet ar fi varianta mai comodă pentru liberali, însă prelungirea blocajului ar menține riscul de țară la un nivel ridicat.
În mesajul publicat pe Facebook, Bolojan a afirmat că PNL este chemat să contribuie la rezolvarea unei crize pe care, în opinia sa, nu a provocat-o.
„Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț”, a transmis liderul liberal.
Bolojan a delimitat un eventual vot favorabil de susținerea politică pe termen lung a Executivului. El a precizat că responsabilitatea pentru componența Cabinetului și pentru formarea majorității parlamentare îi revine premierului desemnat.
„Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite”, a subliniat președintele PNL.
Potrivit acestuia, după o eventuală învestire a Guvernului Niculescu, liberalii vor activa în opoziție.
Nemulțumiri în PNL privind votul și trecerea în opoziție
Perspectiva susținerii noului Cabinet a provocat reacții critice în partid. O parte dintre liberali contestă retragerea în opoziție, în timp ce alții resping ideea de a vota un Executiv cu o prezență importantă a PSD.
Alina Gorghiu a pus sub semnul întrebării strategia partidului, întrebându-se dacă nu ar fi fost preferabilă susținerea Guvernului Veștea, în locul votării unui Cabinet cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu.
La rândul său, Lucian Bode a declarat că ar fi preferat ca PNL să rămână la guvernare. El a criticat ponderea social-democraților în echipa propusă, făcând o comparație cu perioada Guvernului Adrian Năstase.
O poziție împotriva susținerii noului Executiv a exprimat și deputatul Dragoș Ciobotaru. Acesta a invocat prezența a 11 miniștri PSD și a susținut că partidul care a contribuit la căderea Guvernului ar trebui să își asume instalarea următorului Cabinet.
Ce risc politic invocă Ilie Bolojan
Liderul PNL a recunoscut că un vot pentru învestire ar putea fi folosit ulterior împotriva liberalilor, chiar dacă aceștia nu vor participa la guvernare.
„Știm că, de fiecare dată când Guvernul va face ceva greșit, vom putea fi acuzați din cauza acestui vot, chiar dacă opoziția noastră va fi completă”, a arătat Bolojan.
El a argumentat însă că decizia partidului nu ar trebui luată exclusiv în funcție de avantajele de imagine. Totodată, a susținut că formațiunile care au contribuit, direct sau indirect, la demiterea Guvernului trebuie să își asume acum guvernarea și soluțiile pentru depășirea crizei.
Când este programat votul pentru Guvernul Niculescu
Luca Niculescu a depus joi seara la Parlament programul de guvernare și lista Cabinetului propus. Echipa include 18 miniștri, dintre care doi miniștri delegați.
Audierile candidaților în comisiile parlamentare sunt programate luni și marți dimineața. Ședința plenului reunit pentru învestirea Guvernului Niculescu urmează să aibă loc marți, de la ora 14:00.