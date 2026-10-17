PNL decide sâmbătă dacă votează Guvernul Niculescu. Bolojan explică de ce liberalii ar susține învestirea

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 07:23

PNL ia sâmbătă decizia finală privind votul pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Biroul Politic Național se reunește online, de la ora 13:00, după ce parlamentarii liberali s-au pronunțat pentru instalarea noului Executiv, dar și pentru trecerea partidului în opoziție.

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