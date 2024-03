Cristian Popescu Piedone spune că a fost amenințat să se retragă din cursa electorală.

"Până în ultima clipă. Până la lansarea mea oficială mi-au spus să mă retrag din cursă, că e mai bine pentru mine. E mai bine pentru familie.

Să știți că nu mă victimizez și n-am nevoie să vă spun astăzi lucrurile, dar lucrurile s-au întâmplat. Trăim în România! Şi nu numai telefoane, ci mesageri de la porumbei călători până la "știi, am auzit, se zice". Pe mine nu mă interesează. Sunt exponentul nedreptății în România. Și nu mă victimizez că am stat un an și o lună în pușcărie degeaba pentru că a trebuit să fiu acarul Păun, să fie aruncat un nume pe scări la momentul "vreau guvernul meu", a spus Cristian Popescu Piedone.