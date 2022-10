„Majorarea propusă de PSD se bazează pe o analiză economică serioasă care include impactul bugetar și sursele de finanțare pentru susținerea acestei măsuri”, a spus Marcel Ciolacu.

Și ministrul Muncii a vorbit marți seară despre majorarea pensiilor în România și dacă există vreo posibilitate ca acestea să fie majorate cu mai mult de 10%.

În ceea ce privește bugetul și dacă acesta ar suporta o majorare a pensiilor mai mare de 10%, Marius Budăi a precizat că „nu am această decizie acum”.

„Noi am spus foarte clar că pensiile vor fi majorate în termenul cel mai scurt. Decizia va fi luată și se va regăsi, de fapt, și în construcția bugetului pe anul următor, când știți foarte clar că există asumare ca să avem bugetul din anul acesta aprobat. Va fi o certitudine, banii se vor regăsi în buget.

Noi nu am spus că majorarea va fi de 10%. Ceea ce eu am prezentat – am spus că în concepția PSD, majorarea trebuie să fie de cel puțin 10% și această majorare pe care noi am propus-o are în spate și o analiză financiară cu tot ceea ce înseamnă, ca să fie și sustenabilă, să poată să fie și plătită, ulterior, nu să o alocăm doar pe hârtie.

Restul, decizia, așa cum am spus anterior, va fi luată și va fi transparent trecută în propunerea de buget pe anul următor. Va fi aprobat bugetul, în acest an, și vor fi banii în buget pentru a putea fi plătiți, începând cu luna ianuarie, să fie plătită această majorare”, a precizat Marius Budăi.