Oreste Teodorescu: Testamentul lui Iliescu

Foarte putina lume bănuia atunci ca regimul Iliescu avea sa reprezinte menținerea României in sfera de influența rusească, umplerea sistemului cu activisti și securiști și pepiniera capitalismului de tip oligarhic! Ma zgârie și acum pe ureche întrebarea retorica pusa pe un ton răgușit de bătrânul edec cu referire la noua clasa politica născuta din vechile cadre ale PCR și DSS: “Ce ar fi fost ei, dacă nu as fi fost eu?”… Și iată ca, la 30 de ani de la instaurarea pro moscoviților in structurile statului, întreb și eu destul de revanșard: Ce ar fi fost România fără FSN și Ion Iliescu?

Ce destin am fi avut dupa 1989 daca la putere ar fi venit oricine altcineva. Acum, cand dosarele „Revolutia” si „Mineriada” au scapat de prescriptie si cand intreaga opinie publica se asteapta la condamnarea, macar morala, a celui care a ordonat moartea a sute de oameni, doar pentru a-si prezerva puterea obtinuta in urma unei lovituri de palat, este util sa cunoastem elementele cheie din biografia lui Iliescu, menite sa ne ajute in descifrarea enigmei: Cum a fost posibil ca Romania sa fie pradata si destructurata incepand cu prima zi a noului regim postdecembrist?

