Orban, ultimele declaraţii înainte de votul pe moţiune: "Nu voi răspunde la nicio minciună nenorocită rostită de aici”

"Nu voi răspunde la nicio bădărănie şi nicio minciună nenorocită rostită de aici. Am să repet mesajul: ştiu că aveţi probleme cu cititul. Dar noi am prorogat intrarea în vigoare a coplăţii şi a contribuţiilor financiare în spitalele private. Fiţi atenţi, măcar ascultaţi dacă aveţi probleme cu cititul.

Văd că vă luptaţi în continuare cu băncile. EU am aici, unde e dl Simonis, un proiect de lege intitulat \"propunere legislativă privind exonerarea clienţilot băncilor din domeniul locativ". Proiect de lege care are acelaşi conţinut ca proiectul de OUG iniţiat de dl Ion Ştefan şi pe care dvs l-aţi înaintat. Nu sunteţi de acord, dle Simonis? Nu am adoptat OUG pentru că am remarcat că există un consens parlamentar, atât timp cât au semnat aici toţi membrii grupurilor parlamentare, mai puţin de la un grup.

Îmi dau seama că nu mai există limită a neruşinării la PSD. De ce luăm împrumuturi? Pentru deficitul bugetar pe care ni l-aţi lăsat în cârcă şi pe care suntem obligaţi să îl aducem rapid la nivelul reglementat de UE. În trei ani de guvernare aţi împrumutat fără să daţi drumul la vreun proiect de autostradă, le-aţi pitit în PPP-uri şi nu aţi făcut nimic altceva decât a bloca proiectele respective, împiedicând dezvoltarea României, 95 de miliarde. Asta pentru a acoperi găurile şi minciunile prezentate în legea bugetului din 2019.

Dvs vorbiţi de OUG?" Şi de luat primari cu japca? Cine a dat OUG 55? Nu dvs, PSD? Cine a luat primarii în prag de alegeri? Nu i-a luat pe nimic, ci cu mită din bani publici prin PNDL 1, aşa cum s-a arătat evident prin deluarea programelor", a spus Ludovic Orban.

"O să punem în practică şi recomandările Comisiei de la Veneţia. O să vă arăt că minţiţi prin omisiune. Despre împrumuturi. În ianuarie 2020, guvernul PNL s-a împrumutat cu o dobândă de 3,5 la sută. Echivalent, în martie 2019, Guvernul PSD s-a împrumut cu peste 4 la sută dobândă. Aţi pus pe spinarea copiilor şi nepoţilor noştri credite pe care trebuie să le ramburseze ca să păpaţi banii prin sifonări şi subvenţii. NU aşa se conduce România", a mai spus premierul.