Orban, primele declarații după ce a fost demis: ”Un Parlament dominat de forțe retrograde”

”Un Parlament dominat de forțe retrograde, așa cum i-am numit, parlamentari născuți din pixul lui Dragnea, care au călcat în picioare democrația și interesele fundamentale ale României, a decis astăzi prin moțiune de cenzură căderea Guvernului pe care îl conduc. Așa cum am zis și înainte de moțiune, Guvernul cade în picioare.

Suntem mândri de ce am făcut pentru români. Aduc aminte de eliminarea supraaccizei, de abrogarea recursului compensatoriu, am reuşit să plătim toate datoriile către mediul privat şi cetăţeni, provocate de guvernările PSD. Am adoptat proiectul de lege al bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat, până la 31 decembrie oferind României, deşi PNL are puţin peste 20 la sută în Parlament, garanţia stabilităţii.

În ciuda minciunilor gogonate ale PSD, am aplicat legi importante, legea salarizării, am crescut alocaţiile de copii, indexându-le cu rata inflaţiei, am încercat să asigurăm către fiecare categorie socio-profesională toate drepturile legale", a declarat Ludovic Orban, premierul demis.

"Fiecare OUG adoptată ieri generează efecte benefice pentru România, pentru companii şi pentru categoriile socio-profesionale. Am adoptat OUG pentru că guvernele anterioare au lăsat populaţia total expusă la epidemii posibile, stocurile de medicamente fiind zero, motiv pentru care a trebuit să permitem achiziţionarea materialelor necesare pentru a preveni o potenţială infestare cu coronavirus. Am alocat banii necesari pentru pregătirea proiectelor, în special cele complexe, pentru exerciţiul financiar 2021-2027, astfel încât să nu mai fie prins nimeni nepregătit şi să poate pregăti proiectele pentru fonduri europene din timp", a mai spus premierul.

"Am avut curajul să emitem OUG pentru a fluidiza şi responsabiliza pe toţi cei care sunt implicaţi în proceduri de achiziţie, stabilirea de termene limite pentru funcţionarii şi magistraţii care nu finalizează procedurile în termenele reglementate", a mai declarat Ludovic Orban.