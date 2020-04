Octavian Hoandră, dezvăluiri inedite despre Klaus Iohannis

"Eu mi-l amintesc senin, in biroul lui din Primarie, cu ferestrele ce dau in Piata Mare, pietruita, stand de vorba detasat si precis. Dar, mai mult imi face placere sa mi-l amintesc cand noi, la Cluj, exasperati ca Funar castiga mandat dupa mandat am hotarat sa-l chemam pe Johannis si sa-l ducem la televiziuni, sa faca interviuri din redactie in redactie; pe atunci in Cluj nu se putea vorbi ca cineva de alta etnie sa poata castiga primaria. La Sibiu mersese, asa ca m am urcat in masina si m-am dus la el sa-l rog sa vina in vizita "de lucru" la Cluj. A fost de acord si a fost una din cele mai frumoase amintiri pe care le am cu d-sa. Intotdeauna afabil, cu zambetul pe buze, un om cu care iti facea placere sa vorbesti", scrie Octavian Hoandră.

