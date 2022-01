„Eu cred că va fi totul bine. Așteptăm sentința. Dacă are decizie de arest, trebuie să se prezinte la o secție de poliție în cel mult 30 de zile. Este greu, am mai trecut prin asta. Marian a primit telefoane în care era anunțat că va fi condamnat. Chiar și eu am primit mesaje prin care am fost pusă în temă că Marian va fi condamnat. Sunt numere diferite de cartele de mobil. L-am rugat să nu mai iasă public și să lase lucrurile așa cum sunt. Dar se lupta pentru a-și recăpăta demnitatea lui și a familiei. Mi s-a mai spus, pe la diferite întâlniri, „să vedeți ce se va întâmpla de anul viitor. Se va lăsa cu cătușe și arestări”. Nu m-am simțit în pericol pentru că nu eram eu atacată. Marian a verificat acele numere de telefon, el încerca să ne protejeze foarte mult. Telefoanele lui sunt la mine de ieri, nu are niciun număr de telefon al celor din dosar. Cred că se felicită doar de sărbători. Nu se sfătuiește cu mine, pentru că este un bărbat puternic. Are bănuieli, am vorbit, eu provin dintr-o familie cu tradiție politică. Iar ei mi-au spus că i se vor face dosare. Am înteles că o doamnă l-a denunțat. Este vorba de o persoană care are datorii mari către stat și care, acum 6 ani, a fost luată de pe stradă și i s-a spus ce să scrie. Ieri, au venit avocații cu un document de 60 de pagini scris, de aceasta doamna, în doar 30 de minte. Era clar că era scris de ceva zile. O jurnalistă mi-a spus că știa că pe date de 10 ianurie trebuie să se întample, dar au amânat pentru că noi eram plecați din țară. Îmi cresc fata în continare, singură. Am trecut prin aceste faze de multe ori, dar tot îmi este greu, pentru că am și un copil de crescut”, a declarat Oana Mizil în emisiunea „Controversat”.