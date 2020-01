Noul ambasador al SUA la Bucureşti, declarație împotriva baronilor şi a corupţiei

2020-01-01 12:12:21 Constantin Gadea

ION ILIESCU TREBUIE ARESTAT IMEDIAT SI JUDECAT IN STARE DE AREST. In documentele militare este consemnat tot : orice ordin care a fost dat, cine a dat ordinul, cine a transmis ordinul, cine a primit ordinul, cum a fost pus in executare, la ce ore s-a petrecut fiecare veriga din acest lant de actiuni militare. S-ar fi putut stabili adevarul despre evenimentele din decembrie 1989 chiar din ianuarie 1990. Dar noi am ramas sub stapanirea absoluta a autorilor macelului patronat in Romania de bolsevicul Ion Iliescu, impreuna cu generalul Militaru. Acestia probabil au fost dirijati in permanenta de catre un comandament special, constituit de catre KGB la Kremlin. Dupa macel, Iliescu i-a avansat in grad pe militarii de grad superior care le-au executat ordinele. Si numai Iliescu, Militaru si cei care le-au executat ordinele au stiut adevarul si au tacut malc pana in prezent. In concluzie, Ion Iliescu trebuie arestat imediat si judecat in stare de arest. Puteti afla de pe net: biografia bolsevicului Ion Iliescu si ce stim despre generalul Militaru Bunicul lui Iliescu a fost un criminal rus, Vasili Ivanovici, care a fugit in Romania, in 1905 si s-a ascuns in tigania din Oltenita. Vasili a avut doi baieti: Alexandru si ….Alexandru, a fugit in URSS, dupa ce s-a nascut Ion, si s-a reintors in tara, unde a fost condamnat pt inalta tradare a Romaniei si a murit in inchisoare. Pe Ion l-a crescut sora mamei lui Cioaba, care era servitoare la Ana Pauker. Aceasta din urma l-a trimis pe Ion Iliescu la Moscova pt studii si indoctrinare comunista. Restul biografiei cunoscute dovedeste ca Ion Iliescu a devenit cel mai fidel bolsevic atasat Moscovei. Iar generalul Militaru a fost cel mai de incredere spion al Moscovei lansat in interiorul Armatei romane. Iliescu si Militaru au facut cu Romania exact ce a cerut Moscova sa faca. De aceea am trecut in ultimii 30 de ani prin ce am trecut. De aceea am ajuns unde suntem. De aceea trebuie arestat Ion Iliescu imediat si judecat in stare de arest si PSD-ul trebuie desfiintat. SUA ar trebui sa ne ajute mai mult pe plan ilitar, economic si sa ne intregim patria cu teritoriile Romaniei furate de Stalin.