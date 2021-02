Realitatea PLUS

Apoi a candidat în toamna anului trecut la Primăria Constanța din partea Alianței USR-PLUS, dar a pierdut alegerile în fața liberalului Vergil Chițac. A câștigat la scurtă vreme un nou mandat de deputat, dar a renunțat la funcție după ce a fost propus ministrul Justiției, funcție pe care o ocupă de două luni.



Stelian Ion și-a făcut un nume din lupta împotriva corupției. Campania „Fără penali în funcții publice” a fost sprijinită intens de deputatul USR, cel care a ajuns acum să conducă Ministerul Justiției. S-a remarcat în Parlament în perioada modificărilor aduse legilor justiției de către majoritatea PSD-ALDE.



La dezbaterile pentru modificarea acestor legi, Stelian Ion a fost cel mai vocal în lupta cu Florin Iordache, Eugen Nicolicea, Cătălin Rădulescu și Tudorel Toader - când ministrul a fost chemat în Parlament.



În decembrie 2017, tot el a dat drumul la muzică în timpul ședinței Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, artizanul celebrei Ordonanțe 13 și al modificărilor celor trei legi ale justiției. "Este evident o simbolistică, este evident că s-a început îngroparea justiţiei. Şi practic asta este atmosfera din Parlament şi din întreaga ţară", spunea el.

Radu Mazăre, cel mai sonor nume de pe lista de clienți ai lui Stelian Ion

Însă omul care și-a câștigat un nume din lupta cu penalii a luat bani de la unii dintre ei. Radu Mazăre, de exemplu. Și nu în orice proces ci în unul împotriva reputatei jurnaliste Feri Predescu, acuzată că l-a deranjat pe primarul de atunci cu o intervenție în direct la Realitatea TV. Stelian Ion a apărut în fața instanței cu o pledoarie elogioasă la adresa lui Radu Mazăre. Le-a vorbit judecătorilor despre onoarea fostului primar, atinsă de jurnalista din Constanța. Un judecător din Constanța a obligat-o pe Feri Predescu să plătească daune de 15.000 de euro. Poate pentru unii dintre voi nu e chiar o sumă mare. Însă în anul respectiv, jurnaliștii de top din Constanța câștigau sub 500 de euro pe lună. Și asta nu e tot. Pentru ca răul să fie complet, echipa din care făcea parte Stelian Ion s-a ocupat și de executarea silită a jurnalistei. Într-un final, după aproape 10 ani de procese, România a fost condamnată la CEDO pentru toată mizeria făcută atunci de justiția românească. Stelian Ion a spus însă pentru Realitatea PLUS că procesele în care l-a apărat pe Mazăre au fost doar o etapă a începutului său de carieră în avocatură, atunci când era stagiar al Ioanei Focșa, avocata lui Mazăre.



Cu toate acestea, presa a dezvăluit de-a lungul vremii că relația lui Stelian Ion cu cercul de interese al lui Mazăre nu s-a limitat doar la procesul împotriva jurnalistei Feri Predescu. Stelian Ion a avut mai multe contracte cu RAPPS, instituție aflată în subordinea lui Mazăre. Chiar și mama lui a lucrat la RAPPS. Însă de aici devine și mai interesant. RAPPS este regia care a împărțit fondul locativ din Constanța prin programul ANL. Cum-necum, casa în care locuiește Stelian Ion este dată de ANL. Coincidență, nu? A luat prima dată o garsonieră într-un cartier mărginaș al Constanței, Poarta 6. Ca să își crească punctajul și-a băgat niște boli și a declarat că stă cu chirie. Cine îi închiriase? Fix tatăl său – contra sumei de 10 lei pe lună. Newsweek a scris că și-a trecut venituri mai mici în cerere și a declarat că lucrează la o instituție publică deși era avocat.

Controverse locative

După ce a obținut această locuință în cartierul sărac Poarta 6 a urmat un schimb extrem de ciudat în urma căruia a dat garsoniera din cartierul mărginaș al Constanței pentru un alt apartament în cea mai luxoasă zonă, cartierul Faleză Nord, la câțiva metri de plajă. În plus, garsoniera, în mod misterios aproape că și-a dublat suprafața, mai scriu jurnaliștii de la newsweek. Mai exact, garsoniera inițială avea de 37,49 metri pătrați, iar cea care figurează în declarația de avere a lui Stelian Ion are 67 de metri pătrați. Stelian Ion a cumpărat apoi proprietatea cu puțin peste 22 de mii de euro în condițiile în care apartamentele din Faleză Nord sunt mai scumpe decât în centrul Capitalei. Stelian Ion a spus la vreme respectivă că totul este o înscenare politică. Chiar dacă se dovedesc adevărate, faptele sunt deja prescrise de lege, deoarece au avut loc în urmă cu 15 ani.



Presa din Constanța a scris și despre legăturile dubioase pe care Stelian Ion le are cu câțiva dezvoltatori imobiliari de pe litoral care au construit pe terenuri aflate în litigiu cu acte extrem de controversate. De altfel la începutul lunii august, Stelian Ion, pe atunci candidatul USR la primăria orașului Constanța, anunța că a intrat în izolare după ce a luat contact cu o persoană depistată pozitiv cu Coronavirus. Ulterior s-a aflat că era vorba despre Cristian Gabriel Panait, dezvoltator imobiliar. Niciunul dintre ei nu a negat că s-au întâlnit, chiar dacă fiecare a descris momente diferite. Panait este unul dintre afaceriștii imobiliari controversați în Constanța.



Nici mandatul de ministru nu e lipsit de controverse

Recent, Stelian Ion şi-a atras criticile judecătorilor din CSM, din cauza faptului că ar implica ambasadele străine în justiţie, inclusiv în problema desfiinţării secției de investigare a magistraților. Judecătoarea Gabriela Baltag a propus în şedinţa Secţiei pentru Judecători a CSM să se adopte o poziţie instituţională împotriva implicării ambasadelor în justiţia din România.



"Aş vrea ca Secţia pentru judecători să adopte o hotărâre cu privire la aceste intruziuni diplomatice în afacerile interne ale României pe segmentul justiţiei. Mi se pare chiar un atentat la independenţa şi suveranitatea României. Mă uit în Constituţie şi văd că noi avem o obligaţie importantă, aceea de fidelitate faţă de statul român şi trebuie să arătăm care sunt neregulile. Aceleaşi aspecte de agresiune legislativă se petrec şi astăzi. Cu acordul ministrului Justiţiei, care e chiar bucuros. Mi se pare foarte grav. Mă întreb dacă diplomaţii noştri îşi pot permite asemenea comportamente în alte state. Propun să luăm astăzi o poziţie publică. Toată luna februarie am asistat la genul acesta de comunicate, de poziţii publice. Ministrul Justiţiei nesocoteşte voinţa sistemului judiciar, dar se laudă cu ce doresc alţii. Nu e vorba de niciun parteneriat strategic aici. Ştim şi noi ce conţine acest parteneriat. Aici e vorba despre sistemul judiciar. Mai rămâne să ne spună ambasadele şi ce hotărâri să adoptăm", a afirmat judecătoarea Gabriela Baltag.



Magistratul se referă la comunicatele de presă emise de Ministerul Justiţiei, după întâlniri cu ambasadorii SUA, Franţei şi Germaniei, în care se preciza că ambasadele sprijină desfiinţarea SIIJ, modificare avizată negativ de CSM. Totodată, mai mulţi judecători din CSM l-au criticat dur pe Stelian Ion în legătură cu întâlnirea pe care acesta a avut-o recent cu reprezentanţii Ambasadei SUA la Bucureşti.