Nicușor Dan, despre invocarea articolului 4 al NATO în urma incidentului naval din Marea Neagră: „O să existe o reacție a statului român”

Nicușor Dan a declarat, întrebat despre un presupus atac asupra unei nave în apele teritoriale ale României, că statul român va avea o reacție, dar că autoritățile vor mai întâi să obțină toate datele despre cele întâmplate. În aceeași intervenție, el a vorbit despre discuțiile din NATO privind posibilitatea ca un comandament pentru Marea Neagră să funcționeze prin rotație, inclusiv în ceea ce privește locația.
Nicușor Dan: „Vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat”
Întrebat dacă România va invoca articolul 4 al NATO și de ce autoritățile nu au avut până în acel moment o reacție clară la presupusul atac, Nicușor Dan a explicat că trecuseră doar câteva ore de la incident și că informațiile trebuie clarificate înaintea unei reacții.
„Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar, evident că o să existe o reacție. O să existe o reacție a statului român”, a declarat Nicușor Dan.
În răspunsul oferit, acesta nu a precizat dacă România va invoca articolul 4 al NATO și nici nu a confirmat caracterizarea incidentului drept un atac direct și deliberat asupra suveranității României, formulată în întrebarea jurnalistului.
Discuții în NATO despre un comandament pentru Marea Neagră
Un alt subiect abordat a fost cel al unui comandament militar pentru Marea Neagră, în contextul unei întrebări despre cooperarea dintre România, Bulgaria și Turcia.
Nicușor Dan a explicat că discuția nu este nouă și că există deja un comandament găzduit de Turcia.
„Bun, asta este o discuție mai veche în cadrul NATO. Există un comandament pentru Marea Neagră. El este găzduit de Turcia de mai mulți ani și este o discuție despre faptul că acest comandament să fie rotațional și rotațional poate să însemne doar comanda sau poate să însemne și locația”, a afirmat acesta.
România dorește ca rotația să includă și locația comandamentului
Potrivit declarațiilor lui Nicușor Dan, România susține varianta în care rotația să nu se limiteze la conducerea comandamentului, ci să includă și locul în care acesta funcționează.
„Și noi ne dorim ca și locația. Deci acesta este unul din subiectele pe care le discutăm în cadrul NATO”, a precizat el.