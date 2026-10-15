Nicușor Dan, despre invocarea articolului 4 al NATO în urma incidentului naval din Marea Neagră: „O să existe o reacție a statului român”

Publicat 15 oct. 2026, 13:34 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan a declarat, întrebat despre un presupus atac asupra unei nave în apele teritoriale ale României, că statul român va avea o reacție, dar că autoritățile vor mai întâi să obțină toate datele despre cele întâmplate. În aceeași intervenție, el a vorbit despre discuțiile din NATO privind posibilitatea ca un comandament pentru Marea Neagră să funcționeze prin rotație, inclusiv în ceea ce privește locația.

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