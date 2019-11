Niculae Bădălău, dezlănțuit: "Măi ordinarule, lingăule, vierme, ruj roz"

Picătura care a umplut paharul a fost un articol distribuit de Rareş Bogdan pe Facebook, de pe un site de fake news, cu un titlu care face referire la "un tun de milioane" dat de fostul ministru PSD.

Deci..., băiatule, tu ţi-ai permis să tot scrii despre mine pentru că eu am dat dovadă de mult prea mult bun simţ şi pentru că i-am respectat pe cei care aveau încredere în tine. Am tăcut, crezând că-ţi vei da seama cât de penibil eşti şi că vei înceta!

"Măi deontologule, măi purule, măi... „ruj roz”, manipulatorule de serviciu, hai să-ţi spun cum stau lucrurile!

Am tăcut, crezând că vei realiza- TU sau roboţii din spatele tău- că şi EU aş putea vorbi.

Dar tu, lingăule, erai mult prea dornic de pupat în fund. Şi, ce te-ai gândit? Pe cine aş putea ataca, acolo unde PNL este în moarte clinică, oare cine nu a zis „prezent”, când eu am zis... sari?

Păi, cine...? Bădălău de la Giurgiu, acolo unde PSD-ul este FORŢĂ!

Ai scris despre Bădălău de câte ori puşculiţa ta şi-a mărit... capacitatea. Ce să faci, îţi era foame. Ai scris despre Bădălău că şi-ar fi angajat fiica şefă la aeroport. Păi, măi ordinarule, un simplu „search” pe Google te-ar fi ajutat să te opreşti, văzând că NU este adevărat! Nu te-ai gândit, mizerabilule, că, peste ani, ar putea cineva să inventeze tot felul de mizerii despre copiii tăi?

E clar, cum ţi se face din nou foame, cum scrii despre Bădălău şi despre Diaspora. Măi vierme, niciodată, dar niciodată nu am adresat eu sau vreun membru al familiei mele un cuvânt urât vreunui om, de oriunde ar fi, cu atât mai puţin cuiva din Diaspora, acolo unde am prieteni, rude, acolo unde sunt oameni pe care îi respect şi pentru care am toată preţuirea!

Adevărul e că TU eşti cel care are un discurs al URII. În toată „cariera” ta, n-ai făcut altceva decât să îi învrăjbeşti pe români, să-i asmuţi pe unii împotriva altora!

Te trezişi de dimineaţă, uitaşi să-ţi dai cu... rujul roz şi, de necaz, ce ţi-ai zis, hai să arunc puţin cu noroi în Bădălău. Nesimţitule, nimic din ce promovezi tu NU este adevărat!

Am cerut informaţii despre subiect şi, alăturat, ai aceste date tehnice:

- Procedura de achiziţie publică de servicii de catering este derulată de către DGASPC Giurgiu şi NU de către Consiliul Judeţean Giurgiu;

- În titlul „articolului” se vorbeşte despre un „tun de milioane de euro”, în condiţiile în care procedura, postată în SEAP, unde are acces orice societate interesată să participe, vizează încheiera unui contrat de 1.430.000 de LEI şi nu euro, aşa cum în mod greşit şi cu rea intenţie se menţionează în articol;

- Este o procedură de achiziţie publică, derulată în SEAP? Asta înseamnă că se asigură transparenţă totală şi în concordanţă cu legislaţia în materie. Procedura vizează un contract de prestări servicii de maximum 3 luni şi nu are nicio legătură cu acordul cadru invocat.

- La procedura respectivă s-au înscris trei societăţi comerciale: SC Sunny Delivery, SC Adelle Rebecris şi SC Maradona Impex SRL. Oricare altă societate posibil interesată, putând, de asemenea, să se fi înscris;

- Valoarea de 4 milioane de euro trecută în titlul articolului NU are nicio legătură cu procedura de achiziţie aflată în derulare, scopul respectivului articol fiind de a denigra imaginea mea şi a colegilor mei din PSD. Şi, evident, de a dezinforma publicul!

Astfel, repet, procedura de achiziţie publică nu are nicio legătură cu mine, cu Marian Mina sau Consiliului Judeţean Giurgiu, este derulată de către DGASPC Giurgiu, instituţie cu personalitate juridică. Aceasta îşi organizează singură licitaţiile, iar societăţile NU au legătură cu persoanele invocate şi nici nu a avut loc trucarea vreunei licitaţii, aşa cum se doreşte a fi dat de înţeles în articolul menţionat.

Aşa că, purule, îţi mai spun ceva, am citit, de curând, undeva, că în viaţă trebuie evitate trei figuri geometrice:

1. Cercurile vicioase- unde tu, deontologule, am auzit că ai penetrat...

2. Triunghiurile amoroase- unde tu, „ruj roz”, am auzit că, pentru acest post bun, ai fi pregătit să te prostituezi politic

3. Minţile pătrate- unde tu, manipulatorule, te mişti în voie!

Tu să-ţi permiţi să vorbeşti despre mine, când ceea ce spui ar putea fi adevărat, până atunci... MARŞ!", scrie Niculae Bădălău pe Facebook.