În cadrul întâlnirii a fost prezentată o evaluare privind efectele războiului din Ucraina asupra economiei din România și s-au purtat discuții pentru identificarea unor noi soluții pentru susținerea mediului de afaceri din țara noastră.

„Vrem să sprijinim tot ansamblul economic pentru că este foarte important pentru buget și mai ales pentru păstrarea locurilor de muncă. Avem sume mari alocate pentru investiții și există și programe europene de finanțare deschise pentru a sprijini domeniul economic. Abordăm integrat resursele de zeci de miliarde de euro pe care le avem la dispoziție. Sprijinul acordat mediului de afaceri este pentru cetățenii români și aceasta este prioritatea noastră”, a declarat prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă.

Au fost abordate subiecte precum exploatarea resurselor din Marea Neagră, prețul de referință la gazele naturale și energie și măsurile adoptate de guvern în acest sector, prețurile de referință pentru piața asigurărilor, precum și teme ce au ținut de legislația muncii, transporturi si turism.

În privința energiei și gazelor naturale, premierul a evidențiat oportunitățile oferite de Fondul de Modernizare, gestionat prin Ministerul Energiei, care oferă potențial de dezvoltare în domeniul energiei regenerabile pentru sectorul privat. În cadrul dialogului, au fost prezentate și demersurile Guvernului României pentru finalizarea interconectorului de gaze dintre Grecia și Bulgaria, care poate contribui la suplimentarea accesului la gaze. Totodată, premierul a anunțat ca legea off-shore va intra în dezbatere saptămâna viitoare.

Reprezentanții confederației patronale Concordia au apreciat măsurile luate de guvern prin Ordonanța de urgență numărul 27 din 2022, privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Guvernul și-a anunțat intenția de a institui un pachet legislativ pentru creșterea capacității de prelucrare și procesare în România, în toate sectoarele economice. Reprezentanții lanțurilor de mari magazine au arătat că stocurile din țară sunt suficiente pentru a asigura lanțul de aprovizionare până la cumpărătorul final, evidențiind nevoia de a păstra nivelul puterii de cumpărare.

Participanții la întrevedere au convenit că este nevoie de predictibilitate fiscală și bugetară și o strategie coerentă în acest sens, premierul arătând că anul acesta nu au fost modificate taxele iar măsurile fiscale vor avea o abordare predictibilă, generată prin dialog cu mediul de afaceri.

„Nu creștem taxele, avem o stare economică de echilibru și un curs stabil euro-leu”, a dat asigurări Prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Premierul a transmis reprezentanților industriei IT, care are o contribuție importantă, de 6% din PIB-ul României, că vor fi avute în vedere propunerile industriei privind Cloud-ul guvernamental. Guvernul va sprijini domeniul IT pentru consolidarea profilului și ridicarea nivelului de competitivitate, prin încurajarea dezvoltării nivelului de valoare adăugată.

De asemenea, s-a stabilit ca discuțiile să fie continuate la nivel tehnic, între reprezentanții ministerelor de profil și cei ai industriilor corespondente, pentru găsirea și a altor soluții pentru protejarea mediului de afaceri.

La discuțiile cu membrii conducerii confederației patronale Concordia, din partea guvernului au participat și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Transporturilor, Ministerului Economiei, Ministerului Cercetării , Inovării și Digitalizării, Ministerului Muncii, Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Energiei și Inspectoratului General pentru Imigrări.